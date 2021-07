Tokyo 2020 | sollevamento pesi | Zanni | “Medaglie azzurre? Si nota la lotta contro il doping”

Leggi su sportface

(Di martedì 27 luglio 2021) “Nel nostro sport c’è stata una rivoluzione, ora lailsi vede e anche l’Italia può dire la sua. Ce lo meritiamo, dopo anni e anni in secondo piano, ci riprendiamo quello che è nostro. L’argento di Bordignon? Non me l’aspettavo, ma lo dico in senso buono. Giorgia ha meritato questa gioia, perché ha raggiunto un livello veramente alto. Altre? Siamo persone scettiche, ma se la matematica non mi inganna non c’é due senza tre“. Mirkoha così commentato le dueitaliane alle Olimpiadi di, nel ...