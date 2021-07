Tokyo 2020 | Pellegrini settima nell’ultima finale | “Un bel viaggio”

Leggi su funweek

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Federicanelladei 200 stile libero alle Olimpiadi di. La 32enne azzurra ha disputato la quintaolimpica consecutiva nella specialità, l’ultimo show di una carriera straordinaria. “Sono molto contenta, è stato un bel. Non voglio piangere… Me la sono goduta dall’inizio alla fine, sono contenta anche del tempo ottenuto”, dice l’azzurra dopo la gara chiusa in 1’55”91. L’oro è andato all’australiana Ariarne Titmus, che ha trionfato in 1’53”50, nuovo recordo olimpico. Argento a Siobhan Bernadette Haughey (1’53”92), ...