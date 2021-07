Tokyo 2020 | nuoto semifinale 200sl con Pellegrini oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 27 luglio 2021)in tv ladei 200 stile libero femminili delle Olimpiadi di: ecco le informazioni per vedere la gara. Grande attesa per lache vedrà in vasca l’ azzurra Federica. La Divina va a caccia di una finale che sarebbe storica: diventerebbe infatti la prima donna dela conquistare cinque finali olimpiche consecutive nella stessa gara. Non sarà però impresa facile in una gara dalla grande competitività, con la campionessa veneta entrata incon il penultimo tempo utile. L’appuntamento è per le ore 3.30 ...