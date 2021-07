Tokyo 2020 | nuoto | Ceccon sfiora il podio | in finale Pellegrini e Burdisso

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - zazoomblog : Olimpiadi: nuoto argento e bronzo per l’Italia con la 4×100 stile libero maschile e Martinenghi. Tiro a volo: Bacos… - laregione : Cancellara: ‘Otto pretendenti per tre medaglie’ -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Corriere della Sera

Per l'Italia resterà sempre il dubbio di come sarebbe finita con Arianna Castiglioni in gara , detentrice del record italiano (1'05 67) ma non qualificata per i Giochi (se non per le staffette) a ...È quella del record che è ancora suo: 1'52"98 lo ha fatto al Mondiale del 2009, a Roma e vorrebbe proprio lasciaresenza averlo visto cadere.Onore alla Divina. Con il tempo finale di 1'56"44, Federica Pellegrini conquista la settima miglior prestazione nelle semifinali e, di conseguenza, il pass per l'agognata finale dei 200 stile libero, ...Nuoto, Tokyo 2020: terza notte di finali e semifinali. Emozione Ceccon e Carraro, sfiorano il podio. Immensa Pellegrini, in finale per la 5° volta ...