Tokyo 2020 | Mountain Bike | en plein Svizzera nel cross country Oro Neff | argento Frei | bronzo Indergand

Leggi su sportface

(Di martedì 27 luglio 2021) Questa mattina è accaduto l’incredibile al termine della prova difemminile: per la prima volta in una disciplina ciclistica una nazione è riuscita a prendersi tutte le medaglie. Quella nazione è la, che si prende oro,: medaglie che saranno messe al collo di Jolanda, Sinae Linda. Laha letteralmente dominato la gara dando un minuto abbondante alle inseguitrici: una gara durissima in cui è stato davvero difficile rimanere in piedi a causa di un terreno molto viscido che si è ...