Tokyo 2020 | mercoledì 28 luglio | i risultati e gli italiani in gara

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Idi tutte le finali e degliin28alle Olimpiadi di. I Giochi giapponesi proseguono con un’altra giornata ricca di eventi. Spazio a tiro a canottaggio, canoa, pugilato, nuoto, ma anche per le Nazionali di pallavolo maschile e basket maschile. La scherma continua con le prove a squadre, mentre beach volley maschile e femminile proseguono i gironi. Di seguito tutti idi giornata per non perdersi davvero nulla. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA IL PROGRAMMA, GIORNO PER ...

Le Olimpiadi didelsi aprono nel peggiore dei modi. Prima di tutto perché, come suggerisce la data stessa, iniziano con un anno di ritardo a causa del Covid. In secondo luogo perché i contagi, in Giappone,...Il medagliere dell' Italia alle Olimpiadi dicontinua a crescere ma per il momento gli ori latitano: chissà che la svolta in tal senso non arrivi nelle gare in programma mercoledì 28 luglio . Tutti con Federica Si comincia alle 2:20 ...Altrettanto complicata l’avversaria di oggi che proviene dalla battaglia con Maria Sakkari. Giorgi-Svitolina in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Olimpiadi Tokyo 2020. by Aliosha Bona. Camil ...Olimpiadi Tokyo 2020, Day 4 – Arrivano altre tre medaglie ad arricchire lo score della spedizione Azzurra alle Olimpiadi di Tokyo 2020, una d’argenton e due di bronzo. Infine, a sorpresa, la medagli d ...