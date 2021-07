Tokyo 2020 | Maria Centracchio bronzo nel judo

(Di martedì 27 luglio 2021) L’azzurraha conquistato la medaglia dinel63 kg ai Giochi di. La molisana si è imposta sulla olandese Juul Franssen al golden score. E’ la decima medaglia per la spedizione azzurra.è un’atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. L'articolo proviene da Italia Sera.

Quinta finale olimpica consecutiva nei 200 stile libero per Federica Pellegrini che così già stabilisce un record perché solo Phelps ha fatto altrettanto, nei 200 farfalla: 'Lui l'ha vinta però'. ...(GIAPPONE) - La Nazionale femminile di spada aconquista il bronzo , arricchendo il medagliere azzurro. L'Italia si prende la finale terzo e quarto posto superando per x - x la Cina. Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria ed ...Undicesima medaglia italiana. Ritorno sul podio a 25 anni dall'argento di Atlanta 1996 Condividi Tokyo 2020, tennis: Camila Giorgi ai quarti, Karolina Pliskova ko ...ROMA – Domani, mercoledì 28 luglio, Federica Pellegrini percorrerà gli ultimi storici 200 metri, alle Olimpiadi di Tokyo, per prendersi l'ennesima medaglia. Saranno l’ultimo grande atto della "Divina" ...