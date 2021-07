Tokyo 2020, Malagò: “Pellegrini? Domani nulla le sarà precluso, lo ha sempre dimostrato” (Di martedì 27 luglio 2021) “Le ho parlato poco fa, l’ho trovata serena e conscia della complessità, ma penso che Domani nulla le sia precluso, ce lo ha sempre dimostrato. Secondo me non farà neanche troppo i conti sui tempi delle altre”. Sono queste le parole di Giovanni Malagò, presidente del CONI, commentando la conquista da parte di Federica Pellegrini della quinta finale consecutiva ai Giochi Olimpici nella stessa gara. Settimo tempo di ingresso per la Divina, che Domani notte lotterà per una medaglia nei 200 stile libero. “Ieri sono stato con il fiato sospeso durante le ... Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) “Le ho parlato poco fa, l’ho trovata serena e conscia della complessità, ma penso chele sia, ce lo ha. Secondo me non farà neanche troppo i conti sui tempi delle altre”. Sono queste le parole di Giovanni, presidente del CONI, commentando la conquista da parte di Federicadella quinta finale consecutiva ai Giochi Olimpici nella stessa gara. Settimo tempo di ingresso per la Divina, chenotte lotterà per una medaglia nei 200 stile libero. “Ieri sono stato con il fiato sospeso durante le ...

