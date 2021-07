Tokyo 2020 | le medaglie di oggi | da Maria Centracchio a Giorgia Bordignon

(Di martedì 27 luglio 2021) L’azzurra è la prima molisana ad andare a medaglia, nella sera giapponese e alle 11.20 italiane ottiene il bronzo e la decima medaglia per i colori azzurri. L’azzurra, che ha gareggiato nella categoria -63 kg del Judo nella finale per il terzo posto, contro l’olandese Juul Franssen, ha avuto la meglio e a 26 anni si è messa al collo la prima medaglia olimpica. Una bella impresa dell’italiana che partiva da numero 27 del tabellone. Una piccola grande imprese e una gioia immensa perche a fine incontro non è riuscita a trattenere le lacrime di gioia e commozione. Per i colori azzurri si ...

Ginnastica, Simone Biles fuori dalla finale a squadre. Altri due bronzi per l'Italia da. Sono di Maria Centracchio nel judo 63 kg e della squadra di spada donne . Il totale delle medaglie azzurre sale così a 11 in quattro giorni di gara. La judoka che vive e si allena in ...Il non essere riuscita ad acquisire tutti i diritti tv delle Olimpiadi dista creando non pochi problemi alla Rai . Con sole 200 ore di diretta a disposizione, la tv pubblica è chiamata a scegliere giorno per giorno - anzi ora per ora - quali competizioni ...Si chiude ai quarti di finale l'avventura del 3X3 femminile italiano alle Olimpiadi di Tokyo 2020: le ragazze di coach Capobianco infatti non hanno potuto ...Si chiude ai quarti di finale l'avventura del 3X3 femminile italiano alle Olimpiadi di Tokyo 2020: le ragazze di coach Capobianco infatti non hanno potuto ...