Tokyo 2020 | le foto degli atleti diventano arte

(Di martedì 27 luglio 2021) La pandemia ha stravolto le regole, ma non ha fermato le Olimpiadi di Tokyo. Tutto intorno regna il silenzio, quello di tribune e platee vuote, di eventi collaterali ridotti al minimo, di stadi dalla capienza ridotta, ma lo spettacolo dei giochi non si arresta.

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - SkySport : Olimpiadi, Italia-Turchia 3-1: secondo successo nel volley femminile a Tokyo 2020 #SkySport #Volley #Tokyo2020… - il_piccolo : Federica Pellegrini è ancor di più nella storia del nuoto. È la prima donna a qualificarsi per cinque finali olimpi… -

Arriva dal piccolo Molise la decima medaglia dell'Italia ai Giochi olimpici di. Maria Centracchio ha conquistato il bronzo nel judo, categoria - 63 kg , superando nella finale per il terzo posto l'olandese Juul Franssen e ottenendo così la prima medaglia olimpica ...Rossella Fiamingo , Mara Navarria e Federica Isola conquistano il bronzo a. La spada femminile a squadre sale sul gradino più basso del podio e arricchisce ancora il medagliere di questa spedizione italiana a. Un podio che mancava da 25 anni all'Italia ...Bronzo per le due catanesi Fiamingo e Santuccio alle olimpiadi di Tokyo 2020. La squadra femminile ha vinto contro la Cina per 23-21.Federica Pellegrini stacca, come da aspettative, il pass per disputare la sua quinta finale olimpica. A Tokyo 2020 la 'Divina', così come viene soprannominata la più grande nuotatrice italiana di tutt ...