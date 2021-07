Tokyo 2020 | finale Pellegrini oggi in tv | canale | orario e diretta streaming 200 sl femminili nuoto

(Di mercoledì 28 luglio 2021)in tv ladei 200 stile liberodelle Olimpiadi di: ecco le informazioni per vedere la gara. Grande attesa per l’atto conclusivo della straordinaria carriera di Federica. La Divina ha già centrato un risultato storico: è la prima donna delmondiale a disputare cinque finali olimpiche nella stessa gara. Ora l’obiettivo della campionessa veneta è quello di divertirsi per chiudere col sorriso l’ultimo 200 sl in una competizione ufficiale. L’appuntamento è per le ore 3.41 italiane di mercoledì 28 luglio 2021. SEGUI IL LIVE SU ...

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - sportface2016 : #giochiolimpici #Tokyo2020 #Swimming #Nuoto, l'ultimo atto di Federica #Pellegrini: oggi in tv la finale dei 200… - zazoomblog : Tokyo 2020 oggi in tv Menegatti-Orsi Toth-Artacho Del Solar-Clancy beach volley: orario e diretta streaming -… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Corriere della Sera

Le Olimpiadi didelsi aprono nel peggiore dei modi. Prima di tutto perché, come suggerisce la data stessa, iniziano con un anno di ritardo a causa del Covid. In secondo luogo perché i contagi, in Giappone,...Il medagliere dell' Italia alle Olimpiadi dicontinua a crescere ma per il momento gli ori latitano: chissà che la svolta in tal senso non arrivi nelle gare in programma mercoledì 28 luglio . Tutti con Federica Si comincia alle 2:20 ...Alle 12 locali sul diamante del Fukushima Azuma Stadium, primo match ai Giochi dopo 13 anni di attesa. Lanciatori partenti il 22enne Yoshinobu Yamamoto (Orix Buffaloes) e il 27enne mancino Christopher ...Al lago di Santa Croce, si è disputato domenica 25 luglio il Triathlon Sprint Gold Silca Cup organizzato dalla Silca Ultralite di Vittorio Veneto Nella pittoresca cornice del lago di Santa Croce, si è ...