Tokyo 2020 | Federica Pellegrini in finale | “Voglio godermela | sarà l’ultima”

(Di martedì 27 luglio 2021) “Domaniai Giochi. Parigi 2024? Grazie ma no, il mio corpo mi sta chiedendo indietro i minuti con gli interessi.molto divertente, cercherò difino alla fine, forsela primaolimpica davvero divertente per me”. Così, dopo laconquistata nei 200 stile libero ai Giochi Olimpici di. “Oggi sono andata da sola, sapevo che stando laterale dovevo farla così. Dovevo impostarla da sola con tutta l’esperienza che ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Nel nuoto, 200 stile libero di cui è primatista mondiale da dodici anni, Federica Pellegrini ha conquistato la sua quinta finale olimpica, stabilendo così un record. Nessuno prima aveva mai ottenuto ...RISULTATI CALCIO FEMMINILE OLIMPIADII risultati di calcio femminile alle Olimpiadi, per martedì 27 luglio, sono quelli che riguardano l'ultima giornata della fase a gironi: vivremo come sempre sei partite che ci ...Federica Pellegrini si è qualificata per la finale dei 200 stile libero con il settimo tempo. L'azzurra è approdato in semifinale dopo aver battutola la polacca Agata Ozdoba, l’atleta del Madagascar D ...Capitolo 200 metri misti: niente finale né per Sara Franceschi (2'11''71) né per Ilaria Cusinato (2'12''10). Federica Pellegrini centra una storica finale dopo aver faticato nelle batterie ieri e si g ...