Tokyo 2020 | Federica Pellegrini entra nella storia e annuncia il ritiro

(Di martedì 27 luglio 2021)scrive la: è la prima donna a qualificarsi per la quinta volta di seguito in finalestessa gara individuale, i 200 stile libero eil“uscendo di scena” da grande atleta quale ha sempre dimostrato di essere.: il record aLa nuotatrice... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vito in amore non sembra proprio un'aquila. Il nostro campione olimpico Vito dell'Aquila compila le pagine gialle dei ringraziamenti dopo la vittoria della medaglia d'oro alle Olimpiadi di. Mette tutti, proprio tutti tutti, anche il vicino di casa o l'amico di infanzia. E poi conclude esausto: spero di non avere dimenticato nessuno... ed ecco spuntare sotto la terribile ...La vittoria inaspettata del bronzo, le lacrime sul tatami e la chiamata al papà. A casa, nel Molise 'che esiste e mena forte' - dice Maria Centracchio - la festa dei genitori: arriva la commovente ...Federica Pellegrini entra nella storia e annuncia ufficialmente il ritiro: ecco lo strepitoso record segnato dalla Divina a Tokyo 2020.L’Italia sportiva non si ferma alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed arricchisce il medagliere (già 12 medaglie totali) con altri due bronzi ed un argento in una giornata, la quarta della rassegna di gare, ...