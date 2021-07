Tokyo 2020 | Federica Pellegrini da record | conquista la quinta finale olimpica | prima nuotatrice al mondo

(Di martedì 27 luglio 2021)da: laazzurralanei 200 stile libero con un settimo tempo che imprime il suo nome nella storia. Nessuna,di lei, era riuscita nell’impresa di agguantare un posto da finalistanella stessa prova, un traguardo mai raggiunto in precedenza nel. Alle Olimpiadi dito di: ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Dalla prima infezione, il 26 febbraio, e la prima morte, il 12 marzo dello stesso anno, ... A7 nuovi casi legati ai Giochi Gli organizzatori dei giochi hanno segnalato sette nuovi casi di ...'In questa finale ci sono vent'anni di vita' dice Federica Pellegriniolimpiadi nuoto L'araba fenice sulla parte sinistra collo guizza più degli altri tatuaggi. È stato il secondo della ...Federica Pellegrini entra nella storia delle Olimpiadi con la finale nei 200 stile libero conquistata a Tokyo 2020: “Era difficile, il livello si è alzato”. Federica Pellegrini entra ancora di più ...Avevo ancora voglia di fare bene e so di avere ancora tanto da dare, quindi sono più che soddisfatta - racconta -. 'È appena giunta la notizia della medaglia d’argento a Diana Bacosi, per il tiro a vo ...