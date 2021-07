Tokyo 2020 | “Devi soffrire!” | virale il video dell’incitamento del coach di Daniele Garozzo

(Di martedì 27 luglio 2021) Ildell’allenatore è diventatosui social, azzurro della scherma e ex campione Olimpico di Rio 2016, nella finale di ieri, 26 luglio. anche a causa di alcuni acciacchi fisici è riuscito a conquistare “solo” l’argento. A prescindere dal livello tecnico visto in rete l’attenzione è stata catturata dal suo allenatore. Inquadrato durante l’incontro ha gridato “!”. Fabio Galli,del fiorettista siciliano, ha sempre raccontato come in uno sport come la scherma sia fondamentale il legame tra tecnico e atleta. Leggi anche: ...

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Judo Boicottaggi contro #Israele, CIO pronto a prendere provvedimenti - iconanews : Tokyo 2020, anche la capitale in allerta per la tempesta Nepartak -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

La stella del tennis giapponese Naomi Osaka, favorita per la vittoria dell'oro olimpico ai Giochi di, è stata battuta a sorpresa al terzo turno del singolare femminile per mano della ceca Marketa Vondrousova in due set. La Osaka ha lottato davanti a un avversario che non aveva mai ...Da oggi gli atleti che vinceranno una medaglia ai Giochi dipotranno togliere la mascherina una volta saliti sul podio. È uno dei cambiamenti al protocollo anti Covid deciso dal Cio, che ha allentato alcune misure contro i contagi dal virus durante ...Sarà molto divertente, forse come la prima finale olimpica per me. Domani reparto medaglie chiuso per me'. approfondimento. Pellegrini nella storia: 5^ finale nei 200 stile. 'Parigi 2024? Non sono una ...Daniele Garozzo è argento nel fioretto individuale a Tokyo 2020. L’azzurro ha perso 11-15 la finale con Cheung Ka Long, schermidore di Honk Kong. Durante l’incontro, conclusosi sul 15-11, l’italiano ...