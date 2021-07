Tokyo 2020 | delusione Horn | il podio sfuma per 2 centesimi Ceccon record italiano nei 100 dorso Gli azzurri in gara da non perdere oggi

(Di martedì 27 luglio 2021) Quarta giornata di gare ache si apre all’insegna del nuoto con il risultato storico di Federica Pellegrini, che centra la quinta finale olimpica in carriera, e una gioia mancata da Thomas. Sempre dalle corsie del Centro acquatico di, Martina Carraro è settima nella finale dei 100 rana, mentre Federico Burdisso ottiene la finale dei 200 farfalla. Dopo l’accesso in semifinale delle azzurre della spada, le schermitrici sono state battute dall’Estonia e si giocheranno la finale per il terzo posto. Buone notizie dal judo: Maria Centracchio conquista la semifinale nella categoria -63 kg. Nella ...

La 'divina' ha strappato un altro record: a 33 anni è riuscita a qualificarsi per la finale dei 200 metri stile libero di, la quinta di fila alle Olimpiadi. Nessun'altra donna c'era riuscita finora nella propria disciplina. Olimpiadi, Federica Pellegrini è nella storia: la sua carriera Una gara conquistata ...Sarà finale dei 200 stile libero per Federica Pellegrini alle Olimpiadi di. La nuotatrice italiana, per la quinta edizione consecutiva dei Giochi Olimpici, prenderà parte all'atto conclusivo della gara di cui è stata campionessa olimpica nel 2008 a Pechino. La ...(OA Sport) Calendario Nuoto Olimpiadi Tokyo – I favoriti gara per gara – Le favorite gara per gara – Il ranking del 2021 (top-10) gara per gara. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta ...TENNIS – E’ stata una Camila Giorgi a dir poco strepitosa quella che oggi si è guadagnata i quarti di finale del torneo olimpico di Tokyo 2020. La azzurra infatti, sul veloce dell’Ariake ...