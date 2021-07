Tokyo 2020 | Cio cambia regole | senza mascherina sul podio per le foto

Leggi su sportface

(Di martedì 27 luglio 2021) Buone notizie per gli atleti: sulsi va. Lo annuncia il Cio, che al quarto giorno di Giochi ha deciso di allentare i rigidi protocolli anti-Covid, almeno per i medagliati. “Il protocollo della cerimonia di vittoria è stato adattato per consentire agli atleti di avere un’immagine per i media che catturi i loro volti e le loro emozioni durante un momento unico della loro carriera sportiva” ha spiegato il Comitato Olimpico Internazionale. Per la verità, questa decisione arriva dopo che diversi vincitori si sono abbassati lae hanno anche baciato la medaglia a favore di ...