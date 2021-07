Tokyo 2020, Centracchio: “La medaglia di Giuffrida mi ha spinto” (Di martedì 27 luglio 2021) “La medaglia di Odette mi ha dato una spinta incredibile. Abbiamo un grande feeling, esserci l’una per l’altra è un valore aggiunto. C’è tanto di lei”. Sono queste le parole di Maria Centracchio, in lacrime dopo il bronzo ottenuto nel judo, categoria -63 kg. “Se credevo nella medaglia? Tutte le persone che mi conoscono sanno che gli ho sempre detto: il difficile è arrivare all’Olimpiade, poi me la vedo io”, ha concluso l’azzurra. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) “Ladi Odette mi ha dato una spinta incredibile. Abbiamo un grande feeling, esserci l’una per l’altra è un valore aggiunto. C’è tanto di lei”. Sono queste le parole di Maria, in lacrime dopo il bronzo ottenuto nel judo, categoria -63 kg. “Se credevo nella? Tutte le persone che mi conoscono sanno che gli ho sempre detto: il difficile è arrivare all’Olimpiade, poi me la vedo io”, ha concluso l’azzurra. SportFace.

