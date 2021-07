Tokyo 2020 | Centracchio bronzo nel judo | “Il Molise esiste”

(Di martedì 27 luglio 2021) “Iled è forte”. Così Mariadopo la medaglia didelcategoria -63kg a. La ragazza di Isernia è la prima molisana a conquistare una medaglia individuale alle Olimpiadi. “La medaglia della grandissima amica Odette Giuffrida mi ha dato la spinta, vederla sul podio mi ha dato ancora più forza. Spero che siano orgogliosi di me, la mia regione non è conosciuta nemmeno in Italia ora sanno che iled è forte”, conclude. L'articolo proviene da Italia Sera.

In giornata la lombarda ha portato a casa il secondo argento a Tokyo 2020 per il team azzurro della pesistica, migliorando anche il suo record personale: in totale, è riuscita a sollevare 232 chili. Sono le parole di Vito Dell'Aquila, medaglia d'oro a Tokyo 2020 nel taekwondo, da Casa Italia dove è stato celebrato dal presidente del Coni Giovanni Malagò. La superstar americana, quattro medaglie d'oro a Rio 2016, costretta al ritiro dal concorso a squadre di ginnastica artistica. Non si ferma la corsa olimpica di Camila Giorgi: negli ottavi di finale del torneo di tennis femminile di Tokyo 2020, l'azzurra (numero 58 al mondo) ha sconfitto a sorpresa e in due set (6-4…