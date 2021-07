Tokyo 2020 | Biles si ritira da finale a squadre

Leggi su sbircialanotizia

La superstar degli Stati Uniti Simonesi èta dallaolimpica adi ginnastica. "Devo fare ciò che è giusto per me e concentrarmi sulla mia salute mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere" ha detto la ginnasta statunitense spiegando così il suo forfait per la prova a. La Federazione statunitense aveva parlato di "un problema medico" aggiungendo che le condizioni disarebbero state valutate giorno per giorno.