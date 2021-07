(Di martedì 27 luglio 2021) L’femminile del3×3 conclude con unae al sesto posto il round robin: un posizionamento che, tuttavia, non sarebbe cambiato anche in caso di vittoria contro la. Le russe si sono imposte col punteggio di 17-9 in una partita che, all’interno dei primi minuti, è tenuta in piedi da Giulia Rulli, nostra top scorer con cinque punti: tutti suoi sono i primi quattro punti (4-4). Olga Frolkina, top scorer delle sue con sei punti, spara poi due triple (8-4), Yulia Kozik la imita dall’angolo per mantenere le azzurre a -4 (10-6). A duefine laallunga ...

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - zazoomblog : Tokyo 2020 Basket 3×3: Italia sconfitta 17-9 dalla Russia ora i quarti di finale con la Cina - #Tokyo #Basket… - paoloangeloRF : Olimpiadi Tennis Camila Giorgi è ai quarti di finale! Demolita Pliskova, affronterà Svitolina - Eurosport… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Grande impresa di Camila Giorgi che riesce a qualificarsi per i quarti di finale del tabellone femminile del torneo olimpico. L'azzurra si è imposta su Karolina Pliskova , testa di serie N.5 del ...Su Rai2 - dalle 17.07 alle 20.28 -Best Of 1.059.000 (8,6%).TOKYO, 27 LUG - Non si ferma la corsa olimpica di Camila Giorgi: negli ottavi di finale del torneo di tennis femminile di Tokyo 2020, l'azzurra (numero 58 al mondo) ha sconfitto a sorpresa e in due se ...Mauro Nespoli accede agli ottavi di finale. Eliminato il primo in ranking Kim Je Deok. Giovedì 29 in campo le azzurre. L’Olimpionico azzurro non tradisce le attese vincendo i p ...