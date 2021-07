Tokyo 2020 | arriva la decima medaglia per l’Italia | Maria Centracchio è bronzo

(Di martedì 27 luglio 2021) L’azzurra è la prima molisana ad andare a, nella sera giapponese e alle 11.20 italiane ottiene ile laper i colori azzurri. L’azzurra, che ha gareggiato nella categoria -63 kg del Judo nella finale per il terzo posto, contro l’olandese Juul Franssen, ha avuto la meglio e a 26 anni si è messa al collo la primaolimpica. Una bella impresa delna che partiva da numero 27 del tabellone. Una piccola grande imprese e una gioia immensa perche a ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Maria Centracchio conquista il bronzo anel judo nella categoria dei 67 chili. Maria è sicuramente una delle più belle sorprese delle olimpiadi di. La sua medaglia non era pronosticata, ma Maria Centracchio ha dato il ...... il boxeur marocchino Youness Baalla ha voluto emulare " Iron Mike " ai Giochi di. Nel corso del match di ottavi di finale (pesi massimi) contro il neozelandese David Nyika , Baalla, ...Camila Giorgi ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo di tennis olimpico che si sta disputando sui campi in cemento dell’Ariake Tennis Park della capitale del Giappone. La marchigiana è ...La Svizzera riscrive la storia della Mountain bike dominando la prova olimpica di Tokyo 2020 con il magnifico oro di Jolanda Neff, l'argento di Sina Frei e il bronzo di Linda Indergand. Con la vittori ...