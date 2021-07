Tokyo 2020 | arriva la decima medaglia per l’Italia | Maria Centracchio è bronzo Medaglia anche dalla scherma

(Di martedì 27 luglio 2021) L’azzurra è la prima molisana ad andare a, nella sera giapponese e alle 11.20 italiane ottiene ile laper i colori azzurri. L’azzurra, che ha gareggiato nella categoria -63 kg del Judo nella finale per il terzo posto, contro l’olandese Juul Franssen, ha avuto la meglio e a 26 anni si è messa al collo la primaolimpica. Una bella impresa delna che partiva da numero 27 del tabellone. Una piccola grande imprese e una gioia immensa per ...

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - mr_kubra : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 SCHERMA, SPADA A SQUADRE FEMMINILE: BRONZO PER L'ITALIA LE AZZURRE BATTONO LA CINA 23-21 #SkySport #Toky… - Giacomo_Brunoro : La storia incredibile di #KimiaAlizadeh, prima atleta iraniana a vincere una medaglia olimpica. A #Tokyo2020 ha gar… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Momiji Nishiya/ Baby - prodigio: oro nello skateboard a 13 anni (Olimpiadi) CRISTIANO RONALDO, IL PSG C'È, MA ASPETTA UN'OFFERTA PER MBAPPÉ Il futuro di Cristiano Ronaldo, come detto poc'...Sconfitta ma qualificata ai quarti di finale del primo torneo olimpico di basket 3x3 femminile a cui hanno partecipato otto squadre: già alle ore 21.50 giapponesi (le 14.50 italiane) l'Italia sfiderà ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ben 339 titoli e ...Maria Centracchio ha appena conquistato la decima medaglia per gli azzurri ai giochi olimpici di Tokyo 2020: un bronzo vinto al golden score con la ...