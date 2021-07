Tiro con l’arco | Olimpiadi Tokyo Mauro Nespoli | “Prima freccia fondamentale per rompere l’emozione Punto ad una medaglia”

Advertising

UffiziGalleries : L'Italia si veste ancora d'argento ?? con Daniele #Garozzo nella scherma. Lo festeggiamo con un duello disegnato da… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TIRO A VOLO, SKEET DONNE: DIANA BACOSI MEDAGLIA D'ARGENTO 55 PIATTELLI PER L'AZZURRA, ORO ALL'… - Coninews : Scherma, ciclismo su strada, taekwondo, tiro con l’arco, tiro a segno, judo e pesi. A #Tokyo2020 si assegnano le pr… - Alex88412293 : Sto solo aspettando che a fare tiro con l'arco alle Olimpiadi compaia un uomo coi capelli lunghi biondi e le orecchie a punta - fenomenogabry : RT @Eurosport_IT: ???? Ravnikar ? ???? Gankin ? Mauro Nespoli vola agli ottavi: appuntamento il 31 luglio ?????????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici… -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro con

Mauro Nespoli nell'arco si è qualificato per gli ottavi di finale, battendo prima lo sloveno Ziga Ravnikar e poi il kazako Denis Gankin , mentre è di sicuro qualificata per la finale anche ...Read More Ambiente Rubrica Prometeo del 25 luglio realizzata in collaborazioneCNR MEDIA 26 Luglio 2021 LE ULTIME NOTIZIE Read More Sport Tokyo 2020al volo, Diana Bacosi argento nello ...SCHERMA. L’Italia ( Federica Isola , Rossella Fiamingo , Mara Navarria) perde in semifinale nella prova a squadre di spada femminile. Nonostante una ...Avevo ancora voglia di fare bene e so di avere ancora tanto da dare, quindi sono più che soddisfatta - racconta -. 'È appena giunta la notizia della medaglia d’argento a Diana Bacosi, per il tiro a vo ...