Tiro a segno | Olimpiadi Tokyo | Ceccarello e Suppini chiudono sul fondo della classifica nelle qualificazioni del Mixed Team di carabina

(Di martedì 27 luglio 2021) All’Asaka Shooting Range un altro parziale capitolo del programma delè andato in archivio, con le qualifiche del contest didiad aria compressa dai 10m. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Dopo il primo e il secondo round eliminatori a giocarsi le medaglie nel gold medal match e nel bronze medal match saranno, rispettivamente, Cina (Qian Yang-Haorang Yang / 419,7 punti) contro Stati Uniti (Mary Carolynn Tucker – Lucas Kozeniesky / 418,0 punti) e Corea del Sud (Eunji Kwon-Taeyun Nam / 417,5 punti) contro Russia (Yulia Karimova-Sergej Kamenskiy / 417,1 punti). In ...