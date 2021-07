“Ti amo!” Dani Osvaldo e la figlia super-vip Veera Kinnunen è un lontano ricordo | chi è la nuova fidanzata

(Di martedì 27 luglio 2021) Lui è un bell’ex calciatore forse più noto per le sue attivitàdal campo. Lei è ladi quello che viene considerato tra i più grandi se non il più grande calciatore di tutti i tempi. Dopo mesi di voci e indiscrezioni finalmente i due sono usciti allo scoperto. Parliamo di Pabloel, che oggi fa il cantante, oltre ad aver partecipato a vari programmi tra cui “Ballando con le Stelle”, e Giannina,di Diego Armando Maradona. La storia tra i due va avanti da qualche tempo, ma è stata resa pubblica soltanto nelle ultime ore. Pabloel ...

'Te' , ha scritto lo sportivo. Un messaggio che lascia pochi dubbi: la liaison tra i due è reale, concreta e più seria che mai.Osvaldo e Gianinna Maradona si conoscono dal 2015 : all'epoca ...Io titie ti.. nati insieme, cresciuti insieme e ora che sei andato via ti sei portato un pezzo grande anche di me? nessuno sarà più lo stesso qui ! Mioso già che avrai compagnia ...Dopo mesi di gossip e indiscrezioni l'ex concorrente di Ballando con le Stelle è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata ...