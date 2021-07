THIBO BAETEN, POTENZA E FISICO PER L’ATTACCO DEL TORO (Di martedì 27 luglio 2021) Il Torino ha ingaggiato il giovane attaccante belga, THIBO BAETEN. Classe 2002, giocatore prelevato dal Nec Nijmegen, club che milita nel campionato olandese nella seconda divisione. BAETEN è un talento purissimo, un attaccante, che nelle ultime stagioni ha fatto parlare di sè grazie ai gol. BAETEN è cresciuto nelle giovanili del Club Brugge, club dove ha militato fino al dicembre 2020, per poi passare al Nec dove ha segnato 1 gol in 11 presenze. Come detto, nella scorsa stagione il giocatore fino al dicembre 2020 ha giocato nel Club Brugge, dove ha segnato 6 gol in 17 partite. Il giocatore è anche nel giro della Nazionale ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Il Torino ha ingaggiato il giovane attaccante belga,. Classe 2002, giocatore prelevato dal Nec Nijmegen, club che milita nel campionato olandese nella seconda divisione.è un talento purissimo, un attaccante, che nelle ultime stagioni ha fatto parlare di sè grazie ai gol.è cresciuto nelle giovanili del Club Brugge, club dove ha militato fino al dicembre 2020, per poi passare al Nec dove ha segnato 1 gol in 11 presenze. Come detto, nella scorsa stagione il giocatore fino al dicembre 2020 ha giocato nel Club Brugge, dove ha segnato 6 gol in 17 partite. Il giocatore è anche nel giro della Nazionale ...

