Tesla, le nuove auto non avranno più il volante: ecco cosa ci sarà al suo posto. Il tweet di Elon Musk non lascia spazio ad interpretazioni (Di martedì 27 luglio 2021) I futuri modelli di Tesla non potranno essere ordinati con il volante tradizionale. Lo ha affermato chiaramente il 23 luglio Elon Musk rispondendo con un secco “no” ad un cliente che su Twitter gli chiedeva se ci fosse una minima possibilità di avere il “volante normale”. Coloro che acquisteranno una nuova Tesla Model S o Model X potranno utilizzare solo il volante Yoke (che molti chiamano “a farfalla”), ispirato un po’ a quelli delle auto da corsa e un po’ ai joystick dei videogiochi. Probabilmente questi due modelli saranno un modo per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) I futuri modelli dinon potranno essere ordinati con iltradizionale. Lo ha affermato chiaramente il 23 lugliorispondendo con un s“no” ad un cliente che su Twitter gli chiedeva se ci fosse una minima possibilità di avere il “normale”. Coloro che acquisteranno una nuovaModel S o Model X potranno utilizzare solo ilYoke (che molti chiamano “a farfalla”), ispirato un po’ a quelli delleda corsa e un po’ ai joystick dei videogiochi. Probabilmente questi due modelli saranno un modo per ...

