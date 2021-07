Tennis, Olimpiadi Tokyo. Tathiana Garbin: “Camila Giorgi sta dando l’anima. E’ centrata e dimostra attaccamento alla nostra nazione” (Di martedì 27 luglio 2021) Continua il sogno Olimpico targato Tokyo 2020 per Camila Giorgi. La marchigiana finora ha messo in piedi un percorso netto rifilando 6 set a 0 alle prime tre avversarie trovate sulla sua strada. L’azzurra appare centrata e focalizzata, conscia delle sue potenzialità. Ne è consapevole anche Tathiana Garbin, capitano della nazionale italiana di Tennis femminile, che qualche ora dopo la grande vittoria di Giorgi nei confronti di Karolina Pliskova, ha commentato lo stato della trentenne di Macerata: “Sono davvero contenta per le prestazioni di ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Continua il sogno Olimpico targato2020 per. La marchigiana finora ha messo in piedi un percorso netto rifilando 6 set a 0 alle prime tre avversarie trovate sulla sua strada. L’azzurra apparee focalizzata, conscia delle sue potenzialità. Ne è consapevole anche, capitano della nazionale italiana difemminile, che qualche ora dopo la grande vittoria dinei confronti di Karolina Pliskova, ha commentato lo stato della trentenne di Macerata: “Sono davvero contenta per le prestazioni di ...

