Tennis | Olimpiadi Tokyo | prossima avversaria Camila Giorgi ai quarti e precedenti

(Di martedì 27 luglio 2021)si è qualificata per idi finale delledi. Un cammino finora eccezionale quello dell’azzurra, che oggi ha sconfitto in due set la ceca Karolina Pliskova, finalista di Wimbledon e tra le principali favorite per la vittoria finale dopo le eliminazioni di Ashleigh Barty e Naomi Osaka. Anche ladiè una candidata al podio, visto che la marchigiana si troverà di fronte l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero quattro. La numero sei del mondo si è resa protagonista di una vittoria molto ...

Eurosport_IT : CAMILA AI QUARTIIIIIIII! ?????? L'azzurra batte la finalista di Wimbledon e ora affronterà la Svitolina per un posto… - Eurosport_IT : Camila Giorgi diventa la terza italiana a raggiungere i quarti di finale alle Olimpiadi in singolare ????????… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Tennis, eliminata la giapponese Naomi Osaka, numero 2 del ranking mondiale #Tokyo2020 #ANSA - zan62 : Grande Camila! Avanti così?????? - riccardo_71 : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | Tennis #Tokyo2020, Pliskova battuta, la Giorgi ai quarti #ANSA -

Come per gli europei di calcio, anche queste Olimpiadi dovevano svolgersi l'anno passato, ma a ... metri uomini 1° agosto Alle ore 3.40 " Nuoto Finale 1.500 stile libero uomini Alle ore 5.00 " Tennis ... Autentico choc per gli appassionati di tennis locali. Naomi Osaka è andata la tappeto: la tedofora è stata sconfitta 6 - 1/6 - 4 dalla ceca Marketa Vondrousova. PALLANUOTO. Gli azzurri della ... Anche se manca la star Matteo Berrettini, finalista a Wembley, il brand veneto è dunque ben rappresentato. Lotto nel mondo del tennis sponsorizza oltre 200 atleti provenienti da più di 40 nazioni.