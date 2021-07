Tennis, Olimpiadi Tokyo: Naomi Osaka dopo l’eliminazione: “Troppe pressioni su dime” (Di martedì 27 luglio 2021) Indubbiamente la sorpresa di giornata nel tabellone del singolare femminile del torneo olimpico di Tennis a Tokyo. Naomi Osaka (n.2 del mondo) ha ceduto nettamente alla ceca Marketa Vondrousova (n.42 del ranking) per 6-1 6-4. Un ko che fa rumore, visto e considerato che Osaka nei Giochi di casa era una delle stelle più in vista, avendo ricoperto tra l’altro il ruolo di ultima tedofora nella cerimonia d’apertura. “Per me ogni sconfitta è una delusione, ma oggi sento che questa delusione fa schifo più delle altre“, le prime impressioni della nipponica al termine del match costato ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Indubbiamente la sorpresa di giornata nel tabellone del singolare femminile del torneo olimpico di(n.2 del mondo) ha ceduto nettamente alla ceca Marketa Vondrousova (n.42 del ranking) per 6-1 6-4. Un ko che fa rumore, visto e considerato chenei Giochi di casa era una delle stelle più in vista, avendo ricoperto tra l’altro il ruolo di ultima tedofora nella cerimonia d’apertura. “Per me ogni sconfitta è una delusione, ma oggi sento che questa delusione fa schifo più delle altre“, le prime imdella nipponica al termine del match costato ...

