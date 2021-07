Tennis | Olimpiadi Tokyo Il tabellone femminile perde la sua attrice principale | Naomi Osaka cade rovinosamente con Marketa Vondrousova

(Di martedì 27 luglio 2021) Ilsi conferma uno sport in cui è impossibile fare delle previsioni., ultima tedofora della cerimonia di apertura e da tutti riconosciuta come la giocatrice più forte al mondo sul cemento, viene spazzata via al terzo turno dalla ceca, numero 42 delle classifiche e finalista nell’edizione 2019 del Roland Garros, per 6-1 6-4; basta poco più di un’ora perre colei che, sulla carta, sarebbe dovuta essere la protagonista assoluta deldonne. Sarà la pioggia che si è abbattuta su ...

Advertising

sportli26181512 : Olimpiadi, Osaka eliminata agli ottavi nel tennis a Tokyo 2020: L'idolo di casa e ultima tedofora nella Cerimonia d… - alessio_morra : E Federica #Pellegrini è in finale, la quinta alle #Olimpiadi della sua carriera. Invece ha perso a sorpresa Naomi… - OA_Sport : Federica Pellegrini è emozionatissima dopo aver raggiunto la quinta finale consecutiva nel 200 metri stile libero a… - chestnut974 : @giogixx Anche io immagino uscisse presto. Non così presto. Il tennis resta lo spot dove la testa spesso conta più… - zazoomblog : Olimpiadi: tennis Osaka eliminata a sorpresa dalla ceca Vondrousova - #Olimpiadi: #tennis #Osaka #eliminata -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Olimpiadi

Sport Fanpage

...due dei principali tornei dial mondo (il Roland Garros e Wimbledon) per le pressioni della stampa e per ragioni legate alla sua salute mentale. Alla cerimonia d'apertura delleera ...Proseguono ledi Tokyo 2020 e l'Italia segna un nuovo record con Federica Pellegrini. L'azzurra si è ... NelOlimpiade finita per Naomi Osaka, numero 2 del ranking mondiale WTA del ...Il tennis femminile si conferma uno sport in cui è impossibile fare delle previsioni. Naomi Osaka, ultima tedofora della cerimonia di apertura e da tutti riconosciuta come la giocatrice più forte al m ...Il tennis femminile si conferma uno sport in cui è impossibile fare delle previsioni. Naomi Osaka, ultima tedofora della cerimonia di apertura e da tutti riconosciuta come la giocatrice più forte al m ...