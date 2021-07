Tennis | Olimpiadi Tokyo | il tabellone di doppio misto Mladenovic Mahut primi del seeding | coppie italiane

(Di martedì 27 luglio 2021) Adesso c’è l’ufficialità: l’Italia è in gara solo con Camila Giorgi nel singolare femminile e con Fabio Fognini in quello maschile alledi. Neldi, infatti, per leformate dalla marchigiana e Lorenzo Sonego e da Sara Errani e il taggiasco non c’è spazio: il loro ranking combinato è troppo alto per rientrare nel novero dei 16 doppi che si contenderanno le medaglie. Lo status di prime teste di serie è accordato alla coppia francese composta da Kristinae Nicolas, entrambi ottimi doppisti oltre ...

Advertising

OA_Sport : Tennis: nel tabellone di doppio misto alle Olimpiadi di Tokyo il ranking combinato esclude entrambe le coppie itali… - inarteziogio : RT @Eurosport_IT: Naomi Osaka saluta clamorosamente i Giochi Olimpici ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam |… - zazoomblog : Tennis Olimpiadi Tokyo. Il tabellone femminile perde la sua attrice principale: Naomi Osaka cade rovinosamente con… - sportli26181512 : Olimpiadi, Osaka eliminata agli ottavi nel tennis a Tokyo 2020: L'idolo di casa e ultima tedofora nella Cerimonia d… - alessio_morra : E Federica #Pellegrini è in finale, la quinta alle #Olimpiadi della sua carriera. Invece ha perso a sorpresa Naomi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Olimpiadi

Sport Fanpage

...due dei principali tornei dial mondo (il Roland Garros e Wimbledon) per le pressioni della stampa e per ragioni legate alla sua salute mentale. Alla cerimonia d'apertura delleera ...Proseguono ledi Tokyo 2020 e l'Italia segna un nuovo record con Federica Pellegrini. L'azzurra si è ... NelOlimpiade finita per Naomi Osaka, numero 2 del ranking mondiale WTA del ...Adesso c'è l'ufficialità: l'Italia è in gara solo con Camila Giorgi nel singolare femminile e con Fabio Fognini in quello maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Nel tabellone di doppio misto, infatti, per ...Tokyo 2020 perde la propria atleta simbolo: Naomi Osaka in giornata no cede nettamente a Marketa Vondrousova Novak Djokovic schiva senza troppi problemi l’ostacolo Jan-Lennard Struff, battuto 6-4 6-3 ...