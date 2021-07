Tennis | Olimpiadi Tokyo Camila Giorgi | “Molto bene oggi Match diverso da Eastburne | ho limitato gli errori”

(Di martedì 27 luglio 2021) E’ unaraggiante quella che si è presentata in zona mista dinanzi ai microfoni della stampa. La marchigiana ha impressionato nel suodi ottavi di finale dominato contro la ben più quotata Karolina Pliskova. La ceca è stata annichilita con il punteggio di 6-4 6-2, ed il sogno Olimpico di2020 può continuare per la nostra. “, sono stataordinata. Ho commesso pochi, probabilmente causati da alcune scelte errate”, commenta a caldo l’azzurra a ...

Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo. Un cammino finora eccezionale quello dell'azzurra, che oggi ha sconfitto in due set la ceca Karolina Pliskova, finalista a Wimbledon. Anche se manca la star Matteo Berrettini, finalista a Wembley, il brand veneto è dunque ben rappresentato. Lotto nel mondo del tennis sponsorizza oltre 200 atleti provenienti da più di 40 nazioni.