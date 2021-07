Tennis, ATP Kitzbuhel: Stefano Travaglia superato da Holger Rune. Subito fuori il marchigiano (Di martedì 27 luglio 2021) Non solo Tokyo, diversi sport proseguono con il loro classico calendario. I Tennisti dell’ATP Tour sono impegnati su più fronti, tra i quali lo storico torneo di Kitzbuhel, evento che si svolge sulla terra rossa austriaca e che spesso ha visto gli italiani protagonisti. Esordio da dimenticare per Stefano Travaglia. Il Tennista marchigiano, reduce dai quarti di Umago, si è trovato dall’altra parte della rete il giovanissimo danese Holger Rune, talento scandinavo di appena 18 anni riuscito a superare il tabellone cadetto di qualificazione. Il numero 206 del ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Non solo Tokyo, diversi sport proseguono con il loro classico calendario. Iti dell’ATP Tour sono impegnati su più fronti, tra i quali lo storico torneo di, evento che si svolge sulla terra rossa austriaca e che spesso ha visto gli italiani protagonisti. Esordio da dimenticare per. Ilta, reduce dai quarti di Umago, si è trovato dall’altra parte della rete il giovanissimo danese, talento scandinavo di appena 18 anni riuscito a superare il tabellone cadetto di qualificazione. Il numero 206 del ...

