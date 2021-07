Tennis, ATP Kitzbuhel: Marco Cecchinato elimina Radu Albot. Il siciliano vola al secondo turno (Di martedì 27 luglio 2021) Marco Cecchinato lotta e la spunta nel match di primo turno dell’ATP 250 di Kitzbuhel nei confronti di un tignoso Radu Albot. Il siciliano si impone con il punteggio di 6-3 7-6 (7) in un’ora e 39 minuti di gioco. Esordio non comodissimo per il Ceck nazionale, che negli unici due scontri diretti con il macedone aveva ceduto entrambe le volte su terra battuta. Tuttavia Marco, seppur con qualche difficoltà iniziale e nel secondo parziale, si disfa di Albot grazie alle sue proverbiali armi e si accomoda al ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021)lotta e la spunta nel match di primodell’ATP 250 dinei confronti di un tignoso. Ilsi impone con il punteggio di 6-3 7-6 (7) in un’ora e 39 minuti di gioco. Esordio non comodissimo per il Ceck nazionale, che negli unici due scontri diretti con il macedone aveva ceduto entrambe le volte su terra battuta. Tuttavia, seppur con qualche difficoltà iniziale e nelparziale, si disfa digrazie alle sue proverbiali armi e si accomoda al ...

