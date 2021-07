Temptation Island vince la gara degli ascolti | ma ora è giallo su chi ha incendiato il resort video

(Di martedì 27 luglio 2021) Canale 5 ha vinto il prime time di ieri sera conche è stata seguita da 3.285.000 telespettatori e uno share del 23,71%. Ma il reality della rete ammiraglia Mediaset fa notizia anche sulle pagine di cronaca nera per il clamoroso incendio doloso delche ha ospitato i concorrenti.Il rogo nella notte a Santa Margherita di PulaIl rogo ha devastato a Santa Margherita di Pula (Cagliari) una parte del Relais Is Morus, ilquattro stelle sul mare dove si gira il reality show. Attorno alle 4.15 del 26 luglio, carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti nel complesso turistico per domare le fiamme ...

2021, ultima puntata in diretta: ecco chi si è lasciato e chi un mese dopo è ancora in coppia. Finale di stagione carico di attese dopo gli ascolti record della puntata di lunedì ...'Colpi di scena e risvolti inaspettati' queste le parole di Filippo Bisciglia per l'ultima puntata diin onda martedì 27 luglio in prima serata su Canale 5. In 'gioco' ci sono ancora Manuela e Stefano e Natascia e Alessio. Usciranno come coppie oppure no? Crediti foto@Ufficio stampa ...Davide Basolo dopo Temptation Island criticato duramente: "Hai illuso Jessica" Davide Basolo è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti assoluti ...È un programma amatissimo e dal grande seguito Temptation Island: ma che fine hanno fatto le coppie più note, stanno ancora insieme?