Temptation Island, post sibillino del tentatore: “Chiedimi se sono felice” (Di martedì 27 luglio 2021) E’ arrivato anche il messaggio social del tentatore, dopo l’ultima puntata di Temptation Island. A chi sarà riferito il post? Ecco cosa ha scritto Le puntate di Temptation Island sono… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 27 luglio 2021) E’ arrivato anche il messaggio social del, dopo l’ultima puntata di. A chi sarà riferito il? Ecco cosa ha scritto Le puntate di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

rathielhelder : RT @jonasbrowin: pov sei lenticchio a temptation island - HarmonyHalliwel : RT @giuseppe_alto: Temptation Island, Serena Enardu difende Jessica Mascheroni: 'Ha fatto bene' - IsaeChia : #TemptationIsland 9, i commenti social di Jessica Mascheroni sulle passate edizioni (che non mancheranno di far dis… - jonasbrowin : pov sei lenticchio a temptation island - MamminaLa : @redhank7 @GinevraCardinal Va be' anche io guardo Temptation Island ma ho forti valori lo stesso ??????... -