Temptation Island, Federica è la tentatrice di Stefano: non tutti conoscono questo retroscena, clamoroso (Di martedì 27 luglio 2021) Temptation Island, Federica è la giovanissima tentatrice che ha conquistato il cuore di Stefano: conoscete questo retroscena su di lei? Ci siamo! Mancano ancora pochissimi istanti e, purtroppo, assisteremo al finale di stagione di questa ottava edizione di Temptation Island. Giunto alla sua sesta puntata, il programma dell’estate sta per giungere al suo termine. E, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 27 luglio 2021)è la giovanissimache ha conquistato il cuore di: conoscetesu di lei? Ci siamo! Mancano ancora pochissimi istanti e, purtroppo, assisteremo al finale di stagione di questa ottava edizione di. Giunto alla sua sesta puntata, il programma dell’estate sta per giungere al suo termine. E, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Fiamme nell'hotel di Temptation Island in #Sardegna, 60 evacuati. Lo scorso anno un altro rogo #ANSA - matteo_milan91 : Immaginatevi non essere comodi a letto e già collegati su canale 5 per godere dell'ultima puntata di Temptation Island - MatteM02 : RT @mmmiriaam: ma esattamente io dal prossimo lunedì che cosa faccio di sera senza temptation island ? #TemptationIsland - mmmiriaam : ma esattamente io dal prossimo lunedì che cosa faccio di sera senza temptation island ? #TemptationIsland - CIAfra73 : Live 27 luglio 2021 · #TemptationIsland 2021, ultimo appuntamento. Il reality dei sentimenti è condotto da Filipp... -