Temptation Island, avete mai visto la mamma di Jessica? Due gocce d’acqua! (Di martedì 27 luglio 2021) Temptation Island, avete mai visto la mamma di Jessica? Due gocce d’acqua, ecco alcuni scatti condivisi sui social. Ci siamo! Mancano pochissime ore al gran finale di Temptation Island. L’edizione del 2021 del docu reality di Canale 5 è stata davvero ricca di emozioni e di colpi di scena. E, questa sera, il gran finale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 27 luglio 2021)mailadi? Dued’acqua, ecco alcuni scatti condivisi sui social. Ci siamo! Mancano pochissime ore al gran finale di. L’edizione del 2021 del docu reality di Canale 5 è stata davvero ricca di emozioni e di colpi di scena. E, questa sera, il gran finale L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Fiamme nell'hotel di Temptation Island in #Sardegna, 60 evacuati. Lo scorso anno un altro rogo #ANSA - francesca_edser : RT @Ila__C: macron in polinesia come lenticchio a temptation island - didimiyy : @1a_v1ttor francesco chiofalo, partecipò a temptation island qualche stagione fa in coppia con selvaggia roma ?? un personaggio molto trash - silviarizzo__ : RT @thatsthefckntea: stasera devo vedere temptation island e le olimpiadi di nuoto con letteralmente quattro ore di sonno (ho dormito dalle… - leggoit : Stasera in tv Temptation Island, «colpi di scena» per l'ultimo appuntamento: le anticipazioni -