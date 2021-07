Temptation Island 9, Valentina Vignali pubblica i messaggi privati che le mandava Stefano Sirena mentre era fidanzato con Manuela Carriero (Di martedì 27 luglio 2021) E’ appena andato in onda, in prima serata su Canale 5, l’attesissimo falò di confronto tra Stefano Sirena e Manuela Carriero. I due, fidanzati da quattro anni e mezzo avevano deciso di partecipare a Temptation Island – il famoso viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia – per risolvere i loro problemi di coppia. Sirena infatti aveva tradito ripetutamente in passato la sua compagna, ormai ex – visto che i due sono usciti separati dal reality – e lei lo aveva scoperto senza mai trovare la forza di perdonarlo, tantomeno di lasciarlo. Dopo un falò di confronto ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 luglio 2021) E’ appena andato in onda, in prima serata su Canale 5, l’attesissimo falò di confronto tra. I due, fidanzati da quattro anni e mezzo avevano deciso di partecipare a– il famoso viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia – per risolvere i loro problemi di coppia.infatti aveva tradito ripetutamente in passato la sua compagna, ormai ex – visto che i due sono usciti separati dal reality – e lei lo aveva scoperto senza mai trovare la forza di perdonarlo, tantomeno di lasciarlo. Dopo un falò di confronto ...

