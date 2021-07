Temptation Island 9 | l’opinione di Isa sulla quinta puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 27 luglio 2021) Tra Floriana Angelica che perdona Federico Rasa 13 secondi dopo aver fatto la wonder woman, Jessica Mascheroni che in piena notte di struscia addosso a Davide Basolo perché, dopo 180 edizioni di, non le è ancora chiaro che ci sono le telecamere a infrarossi, i rumori di lingue e salive nell’alloggio dell’Alchimista e dopo che Stefano Sirena e Manuela Carriero semplicemente continuano ad esistere, direi che ieri è andata in onda lapiù horror che si sia vista da diverse edizioni a questa parte e a me tocca la sfiga di doverla commentare. Partiamo dall’inizio, da Floriana Angelica. Io lo sapevo che non dovevamo ...