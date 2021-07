Tempesta su Tokyo, la situazione (Di martedì 27 luglio 2021) Pioggia e vento sull’Olimpiade ma al momento l’organizzazione regge. I venti spingono la Tempesta Nepartak verso Sendai (di A. Morici) Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 27 luglio 2021) Pioggia e vento sull’Olimpiade ma al momento l’organizzazione regge. I venti spingono laNepartak verso Sendai (di A. Morici) Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

RaiNews : La tempesta tropicale Nepartak si sta rapidamente avvicinando verso #Tokyo2020 dove si stanno svolgendo le Olimpia… - LaStampa : Tokyo 2020, in arrivo la tempesta Nepartak: piogge e venti a 110 km orari - OA_Sport : #Tokyo2020 Come cambia il programma con l'arrivo della tempesta tropicale? Tutto quello che c'è da sapere - davidvienne31 : RT @RaiNews: La tempesta tropicale Nepartak si sta rapidamente avvicinando verso #Tokyo2020 dove si stanno svolgendo le Olimpiadi. L'arriv… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Tokyo: pioggia e tifone in arrivo,Bermuda storico oro: (ANSA) - TOKYO, 27 LUG - Sotto una pioggia… -