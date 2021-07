Tavernola | dalla Regione 1 | 5 milioni per scongiurare il rischio frane

(Di martedì 27 luglio 2021) “Lombardia stanzia un milione e mezzo di euro per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente bergamasco, nello specifico per mitigare ildal monte Saresano”. Così il consigliere regionale leghista Monica Mazzoleni, che spiega: “Grazie ad un mio emendamento approvato oggi all’Aula consiliare, durante la seduta sull’assestamento di bilancio 2021 – 2023, si è deciso di integrare lo stanziamento economico per gli interventi di mitigazione deldi frana del monte Saresano, nei comuni die Parzanica”. “Cinquecentomila euro – spiega Mazzoleni – ...

Advertising

VivereMilano : Tavernola B., da Regione 1,5 milioni per messa in sicurezza Monte Saresano -

Ultime Notizie dalla rete : Tavernola dalla

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

... è stata coinvolta in importanti operazioni come l'Operazione Romanzo Criminale; i maltrattamenti in danno di un bimbo di 4 mesi un paio di anni fa agitimadre; l'omicidio di; il ...Frana diRegione arrivano 1,5 milioni di euro. Arriveranno da Regione Lombardia i finanziamenti necessari, pari 1,5 milioni di euro, per la progettazione relativa alla messa in sicurezza del ...Cominciamo dalle belle notizie: per ora c’è quella del raddoppio delle corse da Tavernola verso Montisola. La dirigenza della Navigazione Lago d’Iseo ha accolto il “grido di dolore” dell’amministrazio ...Il sindaco Battista Cristinelli tornato a guidare il paese l’anno scorso dopo il decennio 2001-2011 “con una squadra di giovani” è stato travolto dalle emergenze. Prima il Covid e poi l’isolamento del ...