Tamponi a prezzi ridotti, decreto Covid: in arrivo entro il 6 agosto (Di martedì 27 luglio 2021) entro una decina di giorni si potrà usufruire di Tamponi a prezzi ridotti nelle farmacie. Lo ha annunciato il Commissario straordinario all’emergenza Covid Francesco Figliuolo, a seguito dell’introduzione in Italia del Green Pass obbligatorio per accedere ad alcuni luoghi ed attività, come cinema e teatri, palestre, piscine ed a tutti gli spazi della ristorazione al chiuso. Il decreto Covid, entrato in vigore lo scorso 23 luglio, prevede inoltre l’introduzione di un prezzo ridotto per i Tamponi in farmacia per una specifica platea di persone, che saranno ... Leggi su leggioggi (Di martedì 27 luglio 2021)una decina di giorni si potrà usufruire dinelle farmacie. Lo ha annunciato il Commissario straordinario all’emergenzaFrancesco Figliuolo, a seguito dell’introduzione in Italia del Green Pass obbligatorio per accedere ad alcuni luoghi ed attività, come cinema e teatri, palestre, piscine ed a tutti gli spazi della ristorazione al chiuso. Il, entrato in vigore lo scorso 23 luglio, prevede inoltre l’introduzione di un prezzo ridotto per iin farmacia per una specifica platea di persone, che saranno ...

