Taekwondo | Olimpiadi Tokyo | gli ultimi ori vanno a Serbia e Comitato Olimpico Russo

(Di martedì 27 luglio 2021) Ultima giornata di gare nei tornei olimpici di, dove sono state assegnate altre otto medaglie in due competizioni, ovvero quelle riservate alle categorie massime, quelle dei +67 kg femminili e +80 kg maschili. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. +67 KG FEMMINILI Dopo l’oro a Londra 2012 è tornata sul gradino più alto del podio la serba Milica Mandic, campionessa del mondo 2017, che nella finalissima ha superato la coreana Dabin Lee per 10-7, al termine di una competizione molto combattuta. Bronzi alla francese Althea Laurin, giustiziera dell’ivoriana Aminata Traorè per 17-8 e alla britannica Bianca Walkden, che si è imposta ...

Fra loro Dina Puryunes Langerudi, campionessa iraniana discappata in Olanda nel 2015. E ... O come nel 1980 e 1984, quando ledi Mosca e Los Angeles furono dimezzate dai boicottaggi ...... 69 e 91 Kg maschili, 60 e 69 Kg femminili, poi darà spazio ale al judo. Come abbiamo visto, e come sempre, la carne al fuoco alleTokyo 2020 è tantissima: consigliamo di tenervi ...TOKYO (GIAPPONE) - "Sono riuscito a realizzare quello che ho fatto ma non mi sento travolto nonostante i tanti messaggi ricevuti. Mi sento molto tranquillo e rilassato: avevo paura che vincere un oro ...Le Olimpiadi di Tokyo 2020 cominciano ufficialmente il 23 luglio 2021 (ma i tornei di calcio e softball cominciano due giorni prima per il numero di Nazionali iscritte). Assegnano ben 339 ...