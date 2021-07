Tabellone Atp Atlanta 2021: Raonic guida il seeding, presenti Sinner e Seppi (Di martedì 27 luglio 2021) Il Tabellone principale dell’Atp 250 di Atlanta 2021, evento statunitense antecedente agli Us Open 2021. Milos Raonic guida il seeding dall’altro della prima testa di serie, con Jannik Sinner a seguire. presenti anche John Isner e Benoit Paire, tra i grandi nomi che caratterizzeranno il torneo, con Andreas Seppi ad affiancare l’altoatesino sopra citato. Impossibile non menzionare la partecipazione di Nick Kyrgios, straordinario talento tennistico ed esponente di spicco del movimento australiano, nonché creativo e dal gioco ... Leggi su sportface (Di martedì 27 luglio 2021) Ilprincipale dell’Atp 250 di, evento statunitense antecedente agli Us Open. Milosildall’altro della prima testa di serie, con Jannika seguire.anche John Isner e Benoit Paire, tra i grandi nomi che caratterizzeranno il torneo, con Andreasad affiancare l’altoatesino sopra citato. Impossibile non menzionare la partecipazione di Nick Kyrgios, straordinario talento tennistico ed esponente di spicco del movimento australiano, nonché creativo e dal gioco ...

