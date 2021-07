Svelato il nuovo manager dei Maneskin, chi ha preso il posto di Marta Donà (Di martedì 27 luglio 2021) Il nuovo manager dei Maneskin ha un nome e un volto, quello di Fabrizio Ferraguzzo. L’apprezzato produttore discografico italiano ha preso il posto di Marta Donà, che con la sua agenzia di management ha seguito i Maneskin fino a qualche settimana fa. Dagli esordi, dai primi passi compiuti nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a X Factor, fino all’Eurovision Song Contest 2021 che li ha visti trionfare per riportare l’evento in Italia. Con la guida di Marta Donà, il gruppo ha trionfato anche al Festival di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Ildeiha un nome e un volto, quello di Fabrizio Ferraguzzo. L’apprezzato produttore discografico italiano haildi, che con la sua agenzia di management ha seguito ifino a qualche settimana fa. Dagli esordi, dai primi passi compiuti nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a X Factor, fino all’Eurovision Song Contest 2021 che li ha visti trionfare per riportare l’evento in Italia. Con la guida di, il gruppo ha trionfato anche al Festival di ...

Advertising

sportli26181512 : Sancho e il primo tatuaggio: 'La poesia che ho scritto per il funerale di mio fratello': Il nuovo acquisto del Manc… - GameXperienceIT : Matrix 4, un report potrebbe aver svelato la trama del nuovo film - aria3x11 : RT @ktigerradio: La piattaforma di fandom UNIVERSE ha svelato il singolo speciale dei @OfficialMonstaX 'Kiss or Death'. Vi è piaciuto il… - Kaname86 : RT @ktigerradio: La piattaforma di fandom UNIVERSE ha svelato il singolo speciale dei @OfficialMonstaX 'Kiss or Death'. Vi è piaciuto il… - MonstaXItaly : RT @ktigerradio: La piattaforma di fandom UNIVERSE ha svelato il singolo speciale dei @OfficialMonstaX 'Kiss or Death'. Vi è piaciuto il… -