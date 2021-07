Super sensore per controllare la temperatura anche con lo smartphone (Di martedì 27 luglio 2021) Un team di ricerca coreano ha annunciato lo sviluppo di un sensore di immagini termiche che Supera i problemi esistenti di prezzo, funzionamento e limiti di temperatura. Il sensore sviluppato in questo lavoro può funzionare a temperature fino a 100 gradi centigradi. Senza... Leggi su repubblica (Di martedì 27 luglio 2021) Un team di ricerca coreano ha annunciato lo sviluppo di undi immagini termiche chea i problemi esistenti di prezzo, funzionamento e limiti di. Ilsviluppato in questo lavoro può funzionare a temperature fino a 100 gradi centigradi. Senza...

Advertising

CorriereQ : Super sensore per controllare la temperatura anche con lo smartphone - LaStampa : Super sensore per controllare la temperatura anche con lo smartphone - StraNotizie : Super sensore per controllare la temperatura anche con lo smartphone - StraNotizie : Mini Robot Aspirapolvere,2100Pa Super Sottile 360° Sensore di Caduta & Collisione,Ricarica Automatica Controllo WiF… -