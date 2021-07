SUICIDA DE DONNO | GENIO DEL PLASMA ANTI-COVID Dopo l’Affare sottratto dal PD Marcucci e dalla Big Pharma di Gates

(Di martedì 27 luglio 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo Gospa News «Si è tolto la vita nel pomeriggio di oggi 27 luglio Giuseppe De, il medico diventato famoso durante la pandemia per aver scoperto e proposto la cura diiperimmune per sconfiggere il. Secondo quanto riporta la Gazzetta di Mantova, ancora non si sanno le proviene da Database Italia.

Si è tolto la vita oggi pomeriggio Giuseppe De, l'ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova che per primo l'anno scorso aveva iniziato la cure del Covid con le trasfusioni di plasma iperimmune, la controversa terapia ...Salvini: "Buon viaggio Giuseppe, lasci un vuoto grande". E' deceduto il dottor Giuseppe De, il medico di Mantova fautore dell'uso della plasmaterapia per far fronte al Covid - 19. A riferirlo è la "Gazzetta di Mantova", secondo cui il medico 54enne si sarebbe suicidato nella sua ...MANTOVA - Si è tolto la vita oggi pomeriggio Giuseppe De Donno, l'ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova che, per primo, l'anno scorso aveva iniziato la cure del Covid con le t ...Il medico della cura del plasma contro il Covid , Giuseppe De Donno , si sarebbe tolto la vita. L'ex primario di Pneumologia ...